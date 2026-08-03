AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından yürütülen insani yardım çalışmalarını tamamlayan AFAD ekibiyle bir araya geldi. Türkiye'nin yardım faaliyetlerinde görev alan ekip, Venezuela Devleti tarafından 'Kahramanlık Nişanı' ile onurlandırıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgede yürüttüğü arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarını tamamlayan AFAD ekipleri Türkiye'ye döndü.

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, İstanbul'da Venezuela'daki görevlerini başarıyla tamamlayan ekiplerle bir araya geldi. Vali Pehlivan, özverili çalışmalarından dolayı Venezuela Devleti tarafından 'Kahramanlık Nişanı' ile ödüllendirilen AFAD personeline teşekkür ederek, ay yıldızlı bayrağı başarıyla temsil eden ekibin çalışmalarının devamını diledi.

25 Haziran 2026 tarihinde Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana gelmiş, depremlerin ardından Türkiye'nin yardım ekipleri bölgeye sevk edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara; Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği, TİKA ve Kızılay destek verdi. Operasyon kapsamında 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeğiyle bölgede çalışma yürütüldü. Türk ekipleri ayrıca 275 çadır, 7 ton tıbbi malzeme ve toplam 30 ton insani yardım malzemesinin Venezuela'ya ulaştırılmasını sağladı.

AFAD, Türkiye'nin hem ülke içinde hem de sınırları dışında insani yardım faaliyetlerini sürdüreceğini belirterek, 'İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde' anlayışıyla çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.