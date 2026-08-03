Bursa İnegöl Belediyesi, çevre ve temizlik konusunda taviz vermiyor. Çevre Zabıta Birimi tarafından drone destekli denetimlerle şehrin dört bir yanında çevreyi kirletenler anlık olarak tespit edilerek kural ihlali yapanlara idari para cezaları uygulanıyor.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, daha temiz ve daha yaşanabilir bir şehir hedefi doğrultusunda çevre ve temizlik faaliyetlerini teknolojinin sunduğu imkanlarla güçlendirmeye devam ediyor. Bir yandan temizlik hizmetleri akıllı sistemlerle güçlendirilirken, bir yandan da Çevre Zabıta Birimi tarafından yürütülen drone destekli denetimlerle şehrin dört bir yanında çevreyi kirleten kişilere yönelik anlık tespitler yapılarak kirliliğin önüne geçilmesi için mücadele ediliyor.

DRONE DENETİMLERİYLE ÇEVRE, KORUMA ALTINDA

Kış aylarında özellikle sanayi bölgeleri ile şehir merkezinde katı yakıt kullanımına yönelik drone denetimleri gerçekleştiren Çevre Zabıta Ekipleri, bahar ve yaz döneminde ise çalışmalarını çevre temizliği ve çevre kirliliğinin önlenmesine yoğunlaştırıyor. Ana arterlerden mahalle aralarına, parklardan açık alanlara kadar İnegöl'ün farklı noktalarında günün farklı saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde çevreyi kirleten tüm olumsuzluklar kayıt altına alınıyor. Drone kameralarıyla yapılan denetimlerde yere çöp atanlar, araç camlarından sigara izmariti, ambalaj atığı veya farklı atıklar atanlar ile çevreyi kirleten tüm kural dışı davranışlar tespit edilerek ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanıyor.

'ÇEVRE TEMİZLİĞİ ORTAK SORUMLULUĞUMUZ'

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çevre temizliğinin yalnızca belediyenin değil tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek denetimlerin de belirli bölgelerle sınırlı olmadığını vurguladı. Şehrin herhangi bir noktasında, herhangi bir zamanda drone destekli denetim yapılabildiğini belirten Başkan Taban, vatandaşların 'görülmüyorum' düşüncesiyle hareket etmemesi gerektiğini ifade etti. Çevre Zabıta Biriminin teknolojik imkanlardan yararlanarak sürdürdüğü denetimlerin temel amacının ceza kesmek olmadığına da vurgu yapan Taban, 'Çevre bilincini artırmak ve İnegöl'ümüzün temizliğini kalıcı hale getirmek için bu adımları atıyoruz. İyi niyetli insanlar olduğu gibi, kural dışı davranış sergileyenler de ne yazık ki var. Kurallara uymayanlar hakkında yasal yaptırımlarımız tavizsiz şekilde uygulanmaya devam edecek. Hedefimiz daha temiz ve daha düzenli bir şehir. Bunun için de drone destekli çevre denetimlerimiz yıl boyunca aralıksız devam edecek. Aynı zamanda vatandaşlarımızdan da bu sürece destek olmalarını, çevre ve temizlik konusunda daha duyarlı davranmalarını istiyoruz' dedi.