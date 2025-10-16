Mardinli İbrahim Yüksekdağ, Angola'dan Gazze'ye yardım gönderdi. Artuklu Kızılay'a 839 bin TL bağış yaparak örnek davranış sergileyen Yüksekdağ, Gazze'ye desteğin simgesi oldu.

MARDİN (İGFA) - Angola'da restoran işletmeciliği yapan Mardinli iş insanı İbrahim Yüksekdağ, Gazze'deki mazlumlara yardım eli uzattı. Yüksekdağ, Artuklu Kızılay Şubesi'ne 839 bin lira tutarında nakdi bağış yaparak örnek bir davranış sergiledi.

Artuklu Kızılay Şube Başkanı Şehmus Arı, hayırseverin cömertliğini överek, 'Rabbim böylesine cömert hayırseverlerin sayısını artırsın. Bizler Kızılay olarak, veren el ile alan el arasında iyilik köprüsü kuruyoruz. Gazze'ye bir sözümüz vardı: 'Bir gün çiçeklerle geleceğiz Gazze'ye' demiştik. İnşallah bu sözümüzü de yerine getireceğiz' dedi.

Başkan Arı, bağışın hem mazlumlar hem de Kızılay camiası adına büyük mutluluk oluşturduğunu belirterek, Kızılay'ın her zaman ayni ve nakdi yardımları kabul etmeye devam edeceğini söyledi.

Mardinli iş insanı İbrahim Yüksekdağ'ın bu anlamlı hamlesi, yurt dışından gelen dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

Kızılay, emaneti en kısa sürede Gazze'ye ulaştıracak.