Türkiye Binicilik Federasyonu ve Aliapark Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle, Aliapark Atlı Spor Kulübü ve Terapi Merkezi'nde engel atlama lisans sınavı düzenlendi. Aliapark Atlı Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, kulübün federasyon iş birliğiyle düzenlediği ilk lisans sınavı olma özelliğini taşıdı.

İZMİR (İGFA) - İzmir ve Aydın'dan sporcuların katıldığı sınavda toplam 24 sporcu, engel atlama kategorisinde lisans alabilmek için sınava katıldı. Aliapark Atlı Spor Kulübü'nde eğitim alan 9 öğrenci ise ilk kez lisans sınavına girerek başarılı oldu ve engel atlama lisansı almaya hak kazandı.

Aliapark Atlı Spor Kulübü 2. Kademe Ulusal Kıdemli Antrenörü Ahmet Turan Duman, düzenlenen sınavın kulüp ve sporcular açısından önemli bir gün olduğunu belirterek, 'Bugün bizim için çok önemli bir gün. Aliapark Atlı Spor Kulübümüzden 9 sporcumuz ilk lisans sınavına girdi. Aldıkları lisanslarla yarışmalara katılabilecekler.

Kulübümüz açıldığından beri yetiştirdiğimiz öğrencilerin lisans almalarına vesile olduk. Önümüzde büyük bir yarışma olacak, öğrencilerimizi buna hazırlayacağız. Lisans almak bizim için amaç değil, bir araç. Bizim amacımız binicilik sporunu Aliağa'da yaymak. Lisans sınavı da öğrencilerin zaten yaptığı şeyleri tescil etmek. Antrenmanlarını yapar gibi lisanslarını almalarına yardımcı oluyoruz. Tüm Aliağalı vatandaşlarımızı kulübümüze bekliyoruz.' dedi.