Yaz sıcaklarından bunalan Mardinli doğaseverler, Batman'ın Sason ilçesinde yer alan Zore Kanyonu'nda doğayla iç içe bir gün geçirdi.

BATMAN (İGFA) - MARKUT (Mardin Dağcılık Doğa Arama ve Kurtarma Spor Kulübü) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında bölgeye gelen doğaseverler, yaklaşık 4-4,5 saatlik yolculuğun ardından Sason-Kulp ilçeleri arasında bulunan Zore Kanyonu'na ulaştı.

Katılımcılar, Zore Çayı boyunca yaklaşık 7-8 kilometre yürüyüş yaptı.

Grup, kanyonun serin sularında yüzerek sıcak havadan uzaklaşırken, bölgede piknik yaparak gün boyu doğanın tadını çıkardı.

Geçtiğimiz yıl da bölgeyi ziyaret ettiklerini belirten MARKUT Yönetim Kurulu Üyesi Lazgin Lazginoğlu, Zore Kanyonu'nun doğal güzelliklerine dikkat çekerek daha fazla doğaseverin bölgeye gelmesini istedi.

Lazginoğlu, yağışların etkisiyle şelalelerin ve su seviyelerinin daha yüksek olduğunu belirterek kanyonun çok beğenildiğini söyledi.

'HERKESİ BURAYA BEKLİYORUM'

Etkinliğe katılan Diş Hekimi Azize Duyan, Mardin'den uzun bir yolculukla geldiklerini ifade ederek Zore Kanyonu'nu hem keşfetmek hem de tanıtmak istediklerini söyledi. Duyan, buranın keyifli bir parkur olduğunu belirterek herkesi bölgeye davet etti. Mardin'in Kızıltepe ilçesinden gelen İdris Eldemir ise doğa yürüyüşünün hem birlik ve beraberliği güçlendirdiğini hem de yeni dostlukların kurulmasına vesile olduğunu ifade etti.

'SICAK HAVALAR İÇİN İDEAL BİR BÖLGE'

Etkinliğe katılan Davut İnal da Zore Kanyonu'nun özellikle yaz aylarında serinlemek için ideal bir alan olduğunu belirterek bölgenin doğa güzellikleriyle öne çıktığını söyledi.

Gün boyunca kanyonun doğal güzelliklerini keşfeden Mardinli doğaseverler, akşam saatlerinde yeniden Mardin'e döndü. Katılımcılar, Zore Kanyonu'nun daha fazla tanıtılarak doğa turizmine kazandırılması gerektiğini vurguladı.