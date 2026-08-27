İstanbul Maltepe Belediyesi, vatandaşları kültür ve tarihle buluşturmayı sürdürüyor. Belediye tarafından düzenlenen ve yoğun ilgi gören 'Yaz Gezileri' Dolmabahçe Sarayı turuyla devam etti.

İSTANBUL (İGFA) - Sultan Abdülmecid tarafından 1843'te yapımına başlanan ve 1856'da tamamlanan görkemli sarayı gezen Maltepeli vatandaşlar, profesyonel rehberler eşliğinde Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine tanıklık etti.

Gezi kapsamında, sarayın resmi ve idari işlerinin yürütüldüğü görkemli Selamlık bölümü ile törenlerin düzenlendiği büyüleyici Muayede Salonu ziyaret edildi.

Katılımcılar, sarayın her köşesinde Türk sanatının en nadide eserlerini, ünlü ressamların tablolarını, Avrupa ve Uzak Doğu'ya ait eşsiz dekoratif el işlerini ve kristal avizeleri yakından görme fırsatı buldu.

Tarihi ve sanatsal dokunun yanı sıra duygusal anların da yaşandığı gezi kapsamında vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışma odasını ve 10 Kasım 1938'de vefat ettiği odayı da ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.

Program, sarayın boğaz manzaralı muazzam bahçelerinde yapılan keyifli bir yürüyüşle sona erdi. Yaz Gezileri, önümüzdeki günlerde de İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmeye devam edecek.