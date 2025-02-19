Mardin'de silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik 'Hücre-13' operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın organize suç örgütlerine yönelik bir süredir düzenlediği 'Hücre' operasyonlarının 13'üncüsü bu kez Mardin'de Jandarma tarafından gerçekleştirildi.

Mardin’de K.K.’nin elebaşılığını yaptığı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "HÜCRE-13" operasyonunda 30 adet Ruhsatsız Tabanca, 21 adet AK-47 Kalaşnikof Tüfeği, 3 adet G-3 Piyade Tüfeği, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 19 adet Av Tüfeği, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet PKM Makineli Tüfek ele geçirildi.

Organize suç örgütü üyesi 19 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili 11'i tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1892077654821699867

Hücre-13 Operasyonu'nun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Operasyonları koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.