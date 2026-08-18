Önder Mardin İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 2026 Yaz Kur'an Okulu, 6 haftalık yoğun eğitim sürecinin ardından öğrenci ve velilerin katıldığı coşkulu bir kapanış programıyla tamamlandı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Yaz tatilini verimli değerlendirmek amacıyla hayata geçirilen programda öğrenciler, Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra değerler eğitimi, sosyal faaliyetler ve çeşitli oyunlarla manevi ve sosyal gelişimlerini destekleme imkânı buldu. Kurs boyunca hem öğrenmenin hem de paylaşmanın heyecanını yaşayan çocuklar, yaz dönemini dopdolu geçirdi.

Kapanış programında değerlendirmelerde bulunan Önder Mardin İl Başkanı Enes Güneş, Yaz Kur'an Okulu'nun çocukların dini bilgi ve ahlaki değerlerini pekiştirmesinin yanı sıra aralarındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını da güçlendirdiğini ifade etti.