Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler ilçesindeki altı mahalleden muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Buluşmada, iletilen sorunlara yönelik çözüm önerileri ve yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hizmetleri vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda şekillendirmek amacıyla mahalle buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Dutlulu, Şehzadeler ilçesinin Gediz, Bayındırlık, Dilşikar, Kocatepe, İshakçelebi ve Ege mahallelerinden muhtarlar, mahalle sakinleri ve mahallenin ileri gelenleriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmaya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz, Ulaş Aydın, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Erk Kayabaş ile belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.

Mahalle sakinleri ve muhtarlar, bölgelerinde yaşanan sorunları, ihtiyaçları ve beklentileri Başkan Dutlulu ve beraberindeki yöneticilere aktardı. Ulaşım, altyapı, üstyapı, çevre düzenlemeleri ve mahallelerin yaşam kalitesini ilgilendiren farklı başlıklardaki talepler tek tek değerlendirilirken, belediyelerin görev alanındaki konularla ilgili yapılabilecek çalışmalar ve çözüm yolları da vatandaşlarla paylaşıldı.

Buluşmada taleplerin yanı sıra ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinin ortak akılla yürütülmesi vurgulandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mahallelerin ihtiyaçlarını en doğru şekilde belirlemenin yolunun vatandaşları doğrudan dinlemekten geçtiğini belirterek, 'Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi o mahallede yaşayan halkımız bilir. Bu anlayışla Şehzadeler ilçemizin Gediz, Bayındırlık, Dilşikar, Kocatepe, İshakçelebi ve Ege mahallelerinden muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini doğrudan kendilerinden dinledik, çözüm yollarımızı anlattık' dedi.