Hac ve umre organizasyonlarında sunduğu kaliteli hizmet anlayışıyla tanınan Felah Turizm, sosyal sorumluluk projeleriyle gençlerin dini, kültürel ve manevi gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Firma, kutsal topraklara yapılan yolculuğun fiziki sınırları aşarak gönüllerde başladığı anlayışıyla dijital mecralarda yeni bir dönem başlatıyor.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Felah Turizm Yöneticisi Seyfettin Demirdöver, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hac ve umreyi yalnızca bir seyahat organizasyonu olarak değerlendirmediklerini vurguladı. Bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, ezan okuma ve hafızlık yarışmalarında dereceye giren gençlere umre ödülleri vererek manevi eğitime destek olduklarını belirten Demirdöver, İmam Hatip ve Kur'an kursu öğrencilerinin çalışmalarına da katkı sağlamayı bir sosyal sorumluluk görevi olarak gördüklerini ifade etti.

Sosyal Medyaya Manevi Bir Soluk

Günümüzde gençlerin hayatında önemli bir yer tutan sosyal medyanın yalnızca eğlence amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirten Demirdöver, dijital dünyayı bilgi ve manevi değerlerin paylaşıldığı bir platforma dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Önümüzdeki dönemde sosyal medya üzerinden Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler, Peygamber Efendimizin hayatı, hac-umre ibadetleri, Mekke, Medine ve İslam kültürü başlıklarında yarışmalar düzenleneceğini aktaran Demirdöver, dereceye giren katılımcılara umre yolculuğu ile Mekke ve Medine'den getirilecek şal, seccade gibi özel hediyeler takdim edileceğini müjdeledi.

İlk Çekilişte Umre Ödülü Verildi

Projenin ilk uygulamasının geçtiğimiz günlerde hayata geçirildiğini kayden Seyfettin Demirdöver, şu bilgileri paylaştı:

'Sosyal medya hesabımızdaki paylaşımları beğenen ve yorumlarıyla kampanyaya katılan takipçilerimiz arasında bir çekiliş gerçekleştirdik. Bir takipçimiz umre yolculuğu kazanırken, beş kişiye de Mekke'den getireceğimiz özel hediyeleri ulaştıracağız. Bu çekiliş, sıradan bir dijital etkileşimi anlamlı bir buluşmaya dönüştürdü.'

'Sadece Yolculuk Değil, Gönül Bağı Kuruyoruz'

Temel amaçlarının gençleri ve toplumu manevi değerlerle daha güçlü şekilde buluşturmak olduğunu vurgulayan Demirdöver, 'Bir gencin Kur'an'la buluşmasına, bir öğrencinin hafızlık yolunda ilerlemesine veya bir insanın yıllardır kurduğu umre hayalini gerçekleştirmesine vesile olabilirsek, yaptığımız hizmetin en güzel karşılığını almış oluruz. Bu anlayışla sosyal sorumluluk çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde daha da artıracağız' dedi.

Felah Turizm'in bu yenilikçi yaklaşımı; hac ve umre hizmetlerini klasik bir seyahat acentesi faaliyetinin ötesine taşıyarak eğitim, sosyal sorumluluk ve manevi değerlerle buluşturan özgün bir sektör modeli ortaya koyuyor.