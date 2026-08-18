Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla kırsal ilçelerdeki kırtasiye desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin hediyesi olarak hazırlanan kırtasiye setleri, 12 kırsal ilçede ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle buluşacak.
ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında, 12 kırsal ilçede eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye desteği sağlanacak.
Başkan Ayşe Ünlüce'nin hediyesi olarak öğrencilere ulaştırılacak kırtasiye malzemeleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çocukların yüzünü güldürecek.
KIRTASİYE DESTEKLERİ 12 KIRSAL İLÇEDE VERİLECEK
Kırtasiye yardımlarının dağıtımı, belirlenen tarihlerde ilçelerde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, öğrenci belgesi ve kimlik kartı ile desteklerini teslim alabilecek.