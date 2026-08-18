Mardin Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Dilber öğrencisi Reyyan Güneş, YKS'de gösterdiği üstün başarıyla Türkiye'nin gururu oldu.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'de TYT Matematik testinde 40 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye Şampiyonu olan Güneş, hayalini kurduğu Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne yerleşmenin heyecanını yaşıyor.

Dilber Reyyan Güneş, eğitim sürecinde üç yıl süren zorlu bir hafızlık dönemini tamamladı. Hafızlık eğitiminin kendisine disiplin kazandırdığını vurgulayan Güneş, 'Hafızlık bana sabrı, düzeni ve azmi öğretti. Bu disiplin, YKS hazırlık sürecinde en büyük avantajım oldu' dedi.

Bir yıllık yoğun çalışmasının karşılığını aldığını belirten Güneş, eşit ağırlık alanında Türkiye derecesi elde etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

​Uluslararası İlişkiler Okuma Kararı

Başarılı öğrenci, uluslararası ilişkiler okumayı tercih etme nedenini şu sözlerle açıkladı: 'Çok istediğim üniversite ve bölümü kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ancak bu başarıyı sadece kendim için değil, dünyada eğitim hakkı elinden alınan çocuklar için de anlamlı kılmak istiyorum. Gazze başta olmak üzere milyonlarca çocuğun hakkını savunmak için uluslararası ilişkiler okumaya karar verdim. Uluslararası arenada ve diplomaside bu mücadelenin savunucusu olmayı hedefliyorum.'

​Ailesinden Büyük Destek

Dilber Reyyan Güneş, başarısında ailesinin ve öğretmenlerinin büyük payı olduğunu dile getirdi. 'Annemin gece geç saatlere kadar masamda eksik etmediği bitkisel çayları, organik beslenmem için hazırladığı ürünleri ve ailemin sürekli duasını yanımda hissettim. Öğretmenlerimin rehberliği ve ailemin desteği olmasaydı bu başarı mümkün olmazdı' sözleriyle teşekkürlerini iletti.

​İlham Kaynağı Oldu

İmam hatipte erdemli bir insan olma yolunda sosyal projeler hayata geçirdiklerini belirten Güneş, akademik başarının yanında değerler eğitiminin de önemine dikkat çekti. Mardin Artuklu Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdulkadir Mirzooğlu ise öğrencinin bu başarısı, Mardin'de ve Türkiye genelindeki İmam hatipli gençlere ilham kaynağı olacağını söyledi.