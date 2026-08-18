Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Antalya Spor Dostları Derneği (ASDD) iş birliğinde düzenlenen 11. ASDD Efsaneler Futbol Ayak Tenisi Turnuvası başladı.

ANTALYA (İGFA) - Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilen turnuvanın açılışına katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalyaspor'a emek veren isimlerin yaşarken hatırlanmasının önemli bir vefa örneği olduğunu söyledi.

'İnsanlar Yaşarken Anılmalıdır' anlayışıyla geleneksel hale getirilen 11. ASDD Efsaneler Futbol Ayak Tenisi Turnuvası'nın açılışı Konyaaltı Beach Park içerisinde bulunan tenis kortlarında gerçekleştirildi.

Antalyaspor'a büyük emek veren Erdoğdu Oruç, Salih Karakaya ve Hüseyin Çetinkaya onuruna düzenlenen turnuva, kırmızı beyazlı renklere gönül veren taraftarlarla kulüp tarihine iz bırakmış isimleri bir araya getirdi. Oruç, Karakaya ve Çetinkaya da turnuvanın açılışına katıldı.

EFSANELERE VEFA

Açılışa katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, turnuvanın taşıdığı vefa ruhuna vurgu yaparak, 'Efsaneler yaşarken hatırlanmalı. Bu organizasyon, çok önemli bir vefa örneği. Turnuvanın adına düzenlendiği Salih Karakaya, Erdoğdu Oruç ve Hüseyin Çetinkaya'ya Antalyaspor'umuza verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyor, kendilerine sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum' ifadelerini kullandı.

'KULÜBÜMÜZÜN HER ZAMAN ARKASINDAYIZ'

Antalyaspor'un kent için taşıdığı öneme dikkat çeken Özdemir, kırmızı beyazlı kulübün yeniden hak ettiği yere geleceğine inandığını ifade etti. Antalya'nın tüm dinamikleriyle takımın arkasında olduğunu söyleyen Özdemir, 'Yerel yönetimler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve Antalyalılar olarak takımımızın yanındayız. Bu sezon nasıl üzüldüysek sezon sonunda da kırmızı beyaz bayraklarımızla sokaklarımızı dolduracağımıza inanıyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kulübümüzü, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz' diye konuştu.

'GÖNLÜM KADIN TAKIMINDAN YANA'

Turnuvada bu yıl ilk kez kadın takımının da yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, 'Normalde tarafsız olduğumu söyleyecektim ama bu yıl turnuvamızda çok güzel bir yenilik var; kadın takımımız da sahada. Bu nedenle gönlüm kızlarımızdan yana. Tüm takımlarımıza centilmence ve güzel müsabakalar diliyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün de turnuvanın açılışında Başkan Vekili Büşra Özdemir'e Antalyaspor'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından 11. ASDD Efsaneler Futbol Ayak Tenisi Turnuvası karşılaşmalarla başladı.