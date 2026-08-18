Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 8. Edremit Kitap Fuarı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmasında Balıkesir'i fuarlar ve festivaller şehri yapma hedefini yineleyerek, 'Biz Balıkesir'i yalnızca turizmiyle, tarımıyla, sanayisiyle değil; kültürüyle, sanatıyla, edebiyatıyla da büyütmek istiyoruz.' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Belediyesi tarafından 'Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap' temasıyla bu yıl sekizincisi düzenlenen Edremit Kitap Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Altınkum Fuar alanında düzenlenen törene Akın'ın yanı sıra Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, çok sayıda yazar, akademisyen ve binlerce kitapsever katıldı.

Akın, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anarken 'Depremin acısını unutmadık. Geçtiğimiz yıl Sındırgı ilçemizde deprem gerçeğiyle yüzleştik. Unutmamalı ve unutturmamalıyız. O yüzden Balıkesir'i afetlere karşı dirençli bir şehir yapacağız.' dedi.

'AMACIMIZ: MEMLEKETİ HAK ETTİĞİ KONUMA GETİRMEK'

Balıkesir'in gözbebeği Edremit'te düşüncenin, sanatın ve edebiyatın buluştuğu fuarda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Biz Balıkesir'i yalnızca turizmiyle, tarımıyla, sanayisiyle değil; kültürüyle, sanatıyla, edebiyatıyla da büyütmek istiyoruz. Bu nedenle de her zaman 'Balıkesir'i fuarlar ve festivaller şehri yapacağız.' diyoruz. Bizler, birlik ve beraberlik içerisinde Balıkesir'imizi hak ettiği konuma getirmek için mücadele eden kardeşleriz. 20 ilçe belediye başkanımızla tek bir amacımız var. Bu memleketimizi hak ettiği konuma taşımaktır. İş birlikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum.' dedi.

'HAYIRLI OLSUN'

Fuarda 145 yayınevinin Edremit'te bir araya gelmesinin çok kıymetli olduğunu söyleyen Akın, 'Bizler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanatın yalnızca belirli merkezlerde değil; Balıkesir'in her ilçesinde, her mahallesinde hayat bulması için çabalıyoruz. Bu amaçla tüm ilçelerimizde bu tür etkinliklere destek oluyoruz. Çünkü biz büyük ve güzel bir aileyiz. Balıkesir'in dört bir yanında anlatılacak bir hikaye, paylaşılacak bir kültür, yaşatılacak bir gelenek var. Söyleşiler, dinletiler ve edebiyat sohbetleriyle geçecek bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese, fuarımıza katılan değerli yazarlarımıza, yayınevlerimize, sanatçılarımıza ve en önemlisi burayı dolduran siz değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan edebiyatımızın ulu çınarlarından Ahmet Telli'yi de rahmetle anıyorum. 8. Edremit Kitap Fuarı hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı. Açılış töreninin ardından Akın, fuardaki stantları ziyaret ederek yazarlar ve konuklarla bir araya geldi.