Muratpaşa Belediyesi diyetisyenleri, Antalya'da yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte kent sakinlerini sıvı ve elektrolit kaybına karşı yeterli sıvı tüketmeleri, mevsim sebze ve meyvelerinden yararlanmaları ve ağır yiyecekler yerine daha hafif besinleri tercih etmeleri yönünde uyarıyor.

ANTALYA (İGFA) - Sıcak havalarda vücudun sıvı ve elektrolit kaybettiğini belirten Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda görev yapan diyetisyen İmran Özyünlü, 'Havaların ısınmasıyla vücudumuz ısı dengesini koruyabilmek için sıvı ve dolayısıyla elektrolit kaybeder. Bu sebeple önceliğimiz vücudun ihtiyacı olan elektroliti ve sıvıyı yerine koyabilmek' dedi.

Yaz aylarında su tüketiminin yanı sıra sıvı ve elektrolit desteği sağlayabilecek sağlıklı içeceklerin tercih edilmesini öneren Özyünlü, şekerli ve asitli içecekler yerine ayran ve kefir gibi içeceklerin tüketilebileceğini söyledi. Su içeriği yüksek mevsim sebze ve meyvelerinin de beslenmede yer alması gerektiğini belirten Özyünlü, meyvelerin doğal şeker içerdiğini hatırlatarak porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

HAFİF VE DENGELİ ÖĞÜNLER

Sıcak havaların iştah azalmasına neden olabileceğini, bunun da günlük besin ihtiyacının karşılanmasını zorlaştırarak bağışıklığı zayıflatabileceğini belirten Özyünlü, özellikle baklagiller, yumurta, süt ve et ürünleri gibi protein kaynaklarının beslenmede ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Yaz aylarında kızartma ve aşırı baharatlı yiyecekler yerine haşlama, fırınlama ve tencere yemeklerinin tercih edilmesini önerdi.

Bol yeşillikle hazırlanan bir baklagil salatasının yaz aylarında ana öğün için iyi bir seçenek olabileceğini belirten Özyünlü, meyvenin yanında ayran veya kefir tüketiminin de ara öğün alternatifi olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Şerbetli ve ağır tatlılar yerine ise porsiyon ve tüketim sıklığına dikkat edilerek sütlü tatlıların tercih edilebileceğini ifade etti.

Sıcak havalarda gıda zehirlenmelerine karşı da uyarıda bulunan Özyünlü, özellikle süt ürünleri, yumurta ve et ürünlerinin hazırlanması, çözdürülmesi ve saklanması sırasında gerekli koşullara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin diyetisyen hizmetinden yararlanmak isteyen kent sakinleri, Turunç Masa üzerinden başvurarak randevu oluşturabiliyor. Danışanın beslenme öyküsü ve sağlık durumu değerlendirilirken vücut analizi yapılıyor ve kişiye özel beslenme programı hazırlanıyor. Beslenme programları, belirli aralıklarla gerçekleştirilen kontrollerle takip ediliyor.