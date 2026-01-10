Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Mardin'in tarihi ve turistik noktalarından biri olan 1. Cadde'de kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Ekipler, kar yağışının ardından kaldırımlarda oluşan kir ve kalıntıları tazyikli suyla yıkayarak caddeyi yeniden temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturdu. Öte yandan kar sırasında zarar gören ahşap saksılar ve çöp kutuları yenilenirken, ihtiyaç duyulan alanlara da yeni saksı ve çöp kutuları yerleştirildi.

Yapılan çalışmalarla hem tarihi dokunun korunması hem de vatandaşların ve ziyaretçilerin daha temiz ve güvenli bir ortamda kent merkezini kullanmaları amaçlanıyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, benzer temizlik ve yenileme çalışmalarının kent genelinde devam edeceğini bildirdi.