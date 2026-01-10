Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçak tütün mamulü imalatı ve satışına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

BİLECİK (İGFA) - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet eden şahıs ve organizasyonların deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Bozüyük ilçesinde 2 işyeri ile 1 araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 6 bin 300 adet dolu makaron ele geçirildi.

Operasyonun devamında, Bilecik il merkezinde bir işyerine ait depoda yapılan aramada ise 1.660 adet dolu makaron bulundu. Böylece toplamda 7 bin 960 adet kaçak dolu makaron ele geçirilmiş oldu.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmeleri istendi.