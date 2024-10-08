Mardin Valiliği tarafından düzenlenen tören ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na 103 araç teslim edildi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Artuklu İlçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra törende bir konuşma yapan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin'in huzur ve güvenliği için gece gündüz gayretle ve fedakârca görev yapan Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarına 103 yeni araç teslim edildiğini bildirdi.

Konuşmasında Mardin'in tarihi ve kültürel zenginliğine değinen Vali Akkoyun, " Mardin, tarihiyle, kültürüyle ve zengin insan yapısıyla ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir" dedi.

Son yıllarda yaşanan huzur iklimi ile birlikte tarımdan sanayiye, ulaşımdan enerjiye, eğitimden sağlığa, kültürden turizme kadar Mardin'e birçok yatırımın yapıldığını belirten Vali Akkoyun, Mardin'in gelişen ve büyüyen önemli bir kent olduğunu vurguladı.

Vali Akkoyun konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Şehrimizin huzuru, güvenliği ve asayişinin sağlanması çok önemlidir. Huzurun ve asayişin sağlanmasında görev alan temel kurumlarımız da emniyetimiz, jandarmamız ve diğer güvenlik kuvvetlerimizdir. Güvenlik güçlerimiz 24 saat özveriyle, gayretle ve fedakârlıkla görevlerini yapmaktadırlar. Görevlerini yaparken hem personel sayısı anlamında kadrosunu güçlendirmekte hem de devletimizin imkanlarıyla araç, gereç ve diğer ekipmanları yenilenmektedir.

Gelinen noktada şükürler olsun ki güvenlik kuvvetlerimizin havada, karada ve denizde kullandığı araçlar ve teçhizatlar yerli ve milli kaynaklarla tasarlanmakta ve üretilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dışa bağımlılık son yıllarda önemli ölçüde azalmış, savunma sanayinde yerli ve milli oranımız %90'lara ulaşmıştır. Bunlar bizim için gurur vesilesidir.

Vatandaşlarımızın, siz değerli hayırseverlerimizin ve iş insanlarımızın, kolluk kuvvetlerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesinde göstermiş olduğunuz fedakarlıklar önemlidir ve takdire değerdir. Bunun en son örneği, bugün araçları teslim edeceğimiz emniyetimize ve jandarmamıza alınan araçlardır. Bu araçlar polisimizin ve jandarmamızın gücünü, hareket kabiliyetini arttıracak suç ve suçluyla mücadelede daha etkin ve etkili olmasını sağlayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın İçişleri Bakanımızın teşrifleriyle İstanbul’da gerçekleştirilen törende kolluk kuvvetlerimize teslim edilen 7.204 aracın alımında hayırseverlerimizin ve iş insanlarımızın desteklerinin olması birlik beraberliğin yani "DEVLET MİLLET EL ELE" anlayışının en önemli göstergesidir. Mardin’imiz de güvenlik güçlerimize araç temini kapsamında en büyük desteği veren illerden biridir. Sizlere teşekkür ediyorum. Bizler, siz kıymetli hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın ve milletimizin gücünü yanımızda hissettikçe daha güçlüyüz.

Şehrimizin güvenliği için terörle mücadele başta olmak üzere görevlerini büyük bir özveri ve kararlılıkla yerine getiren kolluk kuvvetlerimizin kabiliyetlerini artırmak, suçu önlemek, suçluların takibi, yakalanması ve adalete teslim edilmesinde bu araçlar önemli görevler üstleneceklerdir.

Bu projenin uygulanması ve araçların kolluk kuvvetlerimize teslimi nedeniyle, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Araçların kazasız belasız kullanılmasını diliyoruz. Bu vesile ile tüm kolluk kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve huzurumuzu daim eylesin. Bu vesileyle Aziz şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. Hayatta olan Gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Hayırsever iş insanlarımıza ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerinde bulundu.

Konuşmadan sonra dua edildi. Vali Akkoyun törende İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday’a sembolik olarak araç anahtarı takdim etti.

Törenden sonra 103 araç, Vali Tuncay Akkoyun, İl Protokolüve Hayırseverler tarafından yeni görev yerlerine uğurlandı.