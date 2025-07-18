Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda yaban hayatının desteklenmesi ve doğal zararlılarla mücadeleye katkı sunmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, doğaya 300 adet Kınalı Keklik salındı.MARDİN (İGA) - Yapılan açıklamada, kekliklerin özellikle doğada süne, kene ve benzeri zararlıların popülasyonunu doğal yollarla kontrol altına aldıkları vurgulandı. Böylece hem biyolojik denge korunuyor hem de tarımsal verimlilik destekleniyor.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz; “Yaban hayatını korumak ve güçlendirmek sadece ekolojik denge açısından değil, tarımsal üretim açısından da büyük önem taşıyor. Kınalı kekliklerin salımıyla birlikte doğaya katkı sunmanın yanı sıra zirai mücadelede doğal bir yöntem de teşvik ediliyor,” ifadelerini kullandı.

Kekliklerin doğaya salımı, aynı zamanda Mardin’in biyolojik çeşitliliğinin zenginleşmesine ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına yönelik örnek bir adım olarak değerlendirildi.