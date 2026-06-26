Mardinli iş insanı Ali Bilen, kentin turizmine ve tarihi dokusuna büyük katkı sağlayacak devasa bir projeye imza attı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Tam 15 yıl süren titiz ve zorlu bir çalışmayla kayaları kazarak oluşturulan benzersiz mağara restoran, kapılarını açar açmaz ziyaretçilerin akınına uğradı. Görenleri hayrete düşüren bu mistik mekân, aynı anda 400 kişiye birden hizmet verebilme kapasitesine sahip.

Taşlara Kazınan Hoşgörü: 4 Dinin Simgesi Bir Arada

Mardin'in binlerce yıllık çok kültürlü yapısına ve tarihi kimliğine sadık kalınarak tasarlanan restoranda, adeta taşlar dile geldi. İş insanı Ali Bilen'in vizyonuyla şekillenen mekanda, Mardin'i andıran ikonik motiflerin yanı sıra, kentte yüzyıllardır barış içinde yaşayan 4 büyük dinin simgeleri usta eller tarafından taşlara tek tek işlendi. Ziyaretçiler restorana adım attıkları andan itibaren hem görsel bir şölen yaşıyor hem de Mardin'in kardeşlik iklimini derinden hissediyor.

Yazın 40 Derece Sıcaktan Kaçanlar Buraya Akın Ediyor

Mardin'in kavurucu yaz sıcaklarında dışarıda termometreler 40 dereceyi gösterirken, vatandaşlar serinlemek için soluğu bu mağara restoranda alıyor. Doğal yapısı gereği 'kışın sıcak, yazın serin' olma özelliğine sahip olan mekân, bunaltıcı sıcaklardan kaçıp rahat bir nefes almak ve serin bir ortamda vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihi haline geldi.

'Türkiye'nin İlk Mağara Restoranını Mardin'e Kazandırdık'

Projenin mimarı iş insanı Ali Bilen, Mardin turizmine böyle bir değer kazandırmaktan gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi: 'Büyük bir emek ve sabırla, tam 15 yıl boyunca adeta iğneyle kuyu kazar gibi kayaları oyarak bu yapıyı ortaya çıkardık. Türkiye'nin ilk mağara restoranını Mardin'de açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız sadece bir yeme-içme alanı yaratmak değil, Mardin'in ruhunu, o köklü tarihini ve dinlerin kardeşliğini gelen misafirlerimize yaşatmaktı. 5 yıldız ayarında otelimiz ile Mardin turizmine hizmet ediyoruz. Şu anda hem yerli hem de yabancı turistlerden inanılmaz bir ilgi görüyoruz. Mardin turizmine hayırlı uğurlu olsun.'



Mardin'in geleneksel lezzetlerini, dışarıdaki aşırı sıcağa inat taş duvarların doğal serinliğinde ve büyüleyici bir atmosferde tatma imkanı sunan bu yeni mekan, şimdiden kentin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldi.