Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede sürdürdüğü altyapı ağını güçlendirme çalışmaları kapsamında Nilüfer'e bağlı 6 mahallede toplam 7.600 metre uzunluğunda yağmur suyu ve kanalizasyon hattı imalatında sona yaklaştı.

BURSA (İGFA) - Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için harekete geçti.

Altyapı yatırımları kapsamında Büyükşehir ekipleri, temmuz ayında 40 kilometrelik içme suyu, 17 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 4 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı da gerçekleştirdi. BUSKİ ekipleri, ağustos ayında da il genelinde çalışmalarına hız verdi.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, mevcut altyapı kapasitesinin artırılması ve yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefiyle Nilüfer ilçesinde de kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatlarını sürdürüyor.

7 BİN 600 METRE ALTYAPI HATTI

Doğanköy, Yolçatı, 30 Ağustos Zafer, Balkan ve Akçalar mahallerinin muhtelif cadde ve sokaklarında 6.100 metrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı tamamlandı.

Kızılcıklı Mahallesi'nde de 1.500 metrelik güzergahta 30 ila 60 santimetre arasında değişen çaplarda kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı devam ediyor.

EKİPLER EŞ ZAMANLI ÇALIŞIYOR

Kızılcıklı Mahallesi'nde yeni açılan, iki gidiş ve iki geliş olarak tasarlanan Osmangazi Caddesi'nde de yol çalışmalarıyla eş zamanlı olarak altyapı imalatı gerçekleştiriliyor. Ayrıca çalışmaların devam ettiği bölgede tozlanmanın azaltılması amacıyla Tarım Peyzaj AŞ ekipleri tarafından belirli aralıklarla sulama işlemi gerçekleştiriliyor.

Kızılcıklı Mahallesi Muhtarı Ülkü Celep, yapılan altyapı çalışmaları için BUSKİ ekiplerine ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.