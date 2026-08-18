Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Türk Donanması'nın seçkin platformları, 19 Ağustos Çarşamba günü (yarın) 08.00-13.00 saatleri arasında İzmit Körfezi'nden geçerek Kocaelili vatandaşları selamlayacak.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin denizcilik kabiliyetlerini, savunma sanayii vizyonunu ve Millî Teknoloji Hamlesi'ni denizlere taşıyan TEKNOFEST Mavi Vatan, 19 Ağustos Çarşamba günü (yarın) İzmit Körfezi'nde görkemli bir buluşmaya sahne olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de paydaşları arasında yer aldığı organizasyon kapsamında Türk Donanması'nın seçkin platformları denizden, Türkiye'nin yerli ve milli hava araçları ise gökyüzünden vatandaşları selamlayacak. İzmit Körfezi'nin Kocaeli kıyıları boyunca gerçekleşecek geçiş, denizden gökyüzüne uzanan Mavi Vatan heyecanını vatandaşlarla buluşturacak. Kocaeli'nin kıyı şeridi, sabahın ilk saatlerinden itibaren Türk Donanması'nın seçkin unsurlarının geçişine, ardından milli hava araçlarının selamlama uçuşuna ev sahipliği yapacak.

TCG ANADOLU BAŞTA OLMAK ÜZERE DONANMA KÖRFEZ'DE

İzmit Körfezi'ndeki tarihi deniz geçişi saat 08.00'de Yalova'dan başlayacak. Türk Donanması'nın seçkin platformları, Körfez boyunca belirlenen güzergâhı takip ederek Kocaeli kıyılarını selamlayacak. Geçiş sırasıyla Altınova, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit ve SEKA Park güzergâhını takip edecek. Donanma geçişi saat 13.00'te Derince'de sona erecek. Tarihi geçişin en dikkat çekici unsurlarından biri Türkiye'nin gurur projelerinden TCG Anadolu olacak. TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG Heybeliada, TCG Derya, TCG Preveze ve TCG Salihreis başta olmak üzere Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin platformları da Körfez geçişinde yer alacak. Türk Donanması'nın gemileri ve denizaltıları, Yalova'dan Derince'ye uzanan güzergâh boyunca Körfez kıyılarındaki vatandaşları selamlayacak.

GÖKYÜZÜNDE MİLLİ KANATLAR

Denizdeki geçişin tamamlanmasının ardından bu kez gözler İzmit Körfezi semalarına çevrilecek. 13.00-14.00 saatleri arasında Deniz Kuvvetleri'ne ait hava unsurları, deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları Körfez üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek. Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava araçları Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI da gökyüzündeki yerini alarak İzmit Körfezi'ni selamlayacak. Böylece 19 Ağustos'ta İzmit Körfezi'nde deniz ve gökyüzü aynı heyecanda buluşacak; Türk Donanması'nın seçkin platformları ile Türkiye'nin milli hava teknolojileri vatandaşlarla aynı gün bir araya gelecek.