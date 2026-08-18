Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kuzey Çevre Yolu ile D300 Karayolu'nu birbirine bağlayacak olan Yaka bağlantı yolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Er, çalışmaların 15-20 gün içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

MALATYA (İGFA) - Malatya'da ulaşım yatırımları kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kuzey Çevre Yolu ile D300 Karayolu'nu birbirine bağlayan önemli ulaşım akslarından biri olan Yaka bağlantı yolunda çalışmalar hızla sürdürülüyor.

Kuzey Çevre Yolu'nun bu yıl tamamlanması hedeflenirken, şehir merkeziyle bağlantıyı sağlayacak Hatunsuyu, Dilek ve Yaka kavşaklarında kamulaştırma işlemleri tamamlandı ve kavşakların yapımı gerçekleştirildi. Şu anda ise bu kavşakların şehir bağlantıları oluşturuluyor.

Yaka Mahallesi'nde devam eden çalışmayla Kuzey Çevre Yolu'ndan D300 Karayolu'na kadar uzanan bağlantının 15-20 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yolun, 15 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde hizmete açılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kuzey Çevre Yoluna arasında bağlantı görevini sağlayan Yaka Mahallesinde yapım çalışması süren üç gidiş üç geliş 30 metre genişliğindeki yolda incelemede bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ve MASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kuzey Çevre Yolu'nun bu yıl tamamlanacağını ifade ederek, yolun şehir merkeziyle bağlantısını sağlayacak Hatunsuyu, Dilek ve Yaka kavşaklarında kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını ve kavşakların yapıldığını söyledi.

Yaka Mahallesi'nde devam eden çalışmanın Kuzey Çevre Yolu'nu D300 Karayolu'na bağlayan önemli bir ulaşım aksı olduğunu ifade eden Başkan Er, 'Şu anda şehirle bağlantılarını yapıyoruz. Yaka Mahallesinde de ekiplerimiz çalışıyor. Kuzey Çevre Yolu'ndan D300 Karayolu'na kadar bağlantı yolunu 15-20 gün içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz' dedi.

'MALATYA'NIN 95 NOKTASINDA ÇALIŞMA VAR'

Malatya genelinde ulaşım yatırımlarının yoğun şekilde sürdüğünü belirten Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi Yol ve Ulaşım Dairesi ekiplerinin şehir merkezi ve kırsal bölgeler dahil olmak üzere 95 farklı noktada çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Rezerv alanlardaki çalışmalar ve yeni altyapı yatırımları tamamlandıkça asfaltlama çalışmalarına geçtiklerini dile getiren Er, önümüzdeki süreçte Malatya'nın ulaşım altyapısında önemli bir değişim yaşanacağını ifade etti.

'OKULLAR AÇILMADAN YOL TAMAMLANACAK'

15 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Yaka-D300 bağlantı yolunun tamamlanacağını belirten Başkan Er, yolun özellikle şehir içi ulaşım açısından önemli bir aks olacağını vurguladı. Başkan Er, 'Malatya'da ulaşımla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreç içerisinde bambaşka bir Malatya ile karşılaşacaksınız. Okullar açılmadan önce bu yolumuz da bitmiş olacak. Hakikaten çok önemli bir aks burası. Malatya'mıza hayırlı olsun' diye konuştu.

Başkan Er, karayolu standardında üç gidiş üç geliş inşa edilen yolda altyapı çalışmalarının yapıldığını da sözlerine ekledi.

Yaka Mahallesi Muhtarı Abuzer Kaplan ise yapılan hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ve MASKİ ekiplerine teşekkür etti.