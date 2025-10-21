Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, Mardin1969 Spor Kulübü'ne şehrin spor vizyonunu güçlendirecek modern bir spor tesisi kazandırılıyor.

MARDİN (İGFA) - Mardin'in Artuklu İlçesinde Hamzabey bölgesinde yapılacak yeni tesis; FIFA standartlarında iki adet futbol sahası, bir adet kaleci antrenman sahası, bir adet tenis sahası, bir adet voleybol sahası, bir adet basketbol sahası, geniş yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve gezi alanlarıyla Mardin'in en donanımlı spor komplekslerinden biri olacak.

Tesisin kalbini oluşturacak olan kulüp binası, yüksek standartlarda tasarlanan altyapısıyla sporcuların her türlü ihtiyacına cevap verecek. Binada; fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, sporcu konaklama alanları, toplantı ve eğitim salonları, fitness ve kondisyon alanları, dinlenme ve sosyal yaşam alanları yer alacak.

Bu yapısıyla tesis, sporcuların sadece antrenman yaptığı değil, aynı zamanda geliştiği ve güçlendiği bir merkez haline gelecek.

Mardin1969 Spor 'un yeni tesisi, kentin spor kültürüne kalıcı katkı sunacak; gençleri spora teşvik ederek, bölgenin yetenekli sporcularını keşfetme ve yetiştirme konusunda önemli bir misyon üstlenecek. Proje tamamlandığında Mardin, modern spor tesisleriyle bölgesinde örnek gösterilen şehirlerden biri haline gelecek.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada projenin hayata geçirilmesi için büyük emekleri olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç, Muhammed Adak'a ve AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu'ya teşekkür edildi.