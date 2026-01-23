Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, kar yağışının ilçede etkili olması üzerine ekiplerin gece gündüz demeden yoğun mesai yaptığını belirtti.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in direktifleriyle hareket eden belediye ekipleri, yol açma, tuzlama, kar küreme ve temizleme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

İlçe merkezi ile bağlı mahallelerde ulaşımın güvenli hale getirilmesi için ana yollar, kaldırımlar, meydanlar ve kritik noktalar öncelikli olarak ele alınıyor. Ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için özveriyle çalışıyor; buzlanma riskine karşı tuzlama işlemleri de aralıksız devam ediyor'dedi.





Başkan Hayrettin Demir konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: 'Ekiplerimiz yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ediyor. İlçemizin her noktasında vatandaşlarımızın güvenli ulaşımı için gece gündüz demeden görevimizin başındayız.'Yetkililer, sürücülerden ve vatandaşlardan kar ve buz nedeniyle dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını rica ediyor. Yeşilli Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürmeye devam edecek'şeklinde açıklamada bulundu.