Mardin’in Yeşilli İlçesi Zeytinli mahallesinde yapılacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi nedeniyle mahalle halkı ve belediye arasında yaşanan sorunlar tatlıya bağlandı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Yaşanan gerginliğin ardından Zeytinli köyü muhtarı Abdulkadir Cebeci ve köyün ileri gelenleri Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir’i makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmenin olumlu geçmesi ardından her iki tarafta sorunun diyalogla çözülmesi için anlama sağladılar.

PROJE MAHALLE HALKIMIZIN YARARINADIR

Görüşmenin ardından konu ile ilgili bir açıklama yapan Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, ilçede yapılacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde, yaşanan gerginlik ve yanlış anlaşılma sonucu köylülerimiz ile yaptığımız olumlu görüşmeden sonra olayın tatlıya bağlandığını söyledi.

Zeytinli mahallemizde kuracağımız GES projesi ile ilgili yaşanan yanlış anlaşılma nedeniyle Mardin Valimiz Sayın Tuncay Akkoyun ve hatırı sayılı dostlarımızın araya girmesi ile birlikte olayın tatlıya bağladıklarını ifade eden Demir,” Zeytinli mahalle halkı ile herhangi bir sorunumuz yok. Bizim Zeytinli mahallemizle olan hukukumuz, dostluğumuz, akrabalığımız ve kardeşliğimiz geçmişe dayanıyor. Ve de kökü çok derindir. Bugün Zeytinli den gelen kardeşlerimle çok güzel bir ortamda ve bir birimizi anlayacak şekilde konuştuk.

Aradaki yanlış bir anlaşılmaya da meydan vermeden konuyu birimize güzel bir şekilde izah ederek ve anlatarak vedalaştık. Birlikte hareket ederek, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Gelen değerli aklıselim kardeşlerime ve Zeytinli mahalle halkıma candan teşekkür ediyorum. Ayrıca sorunun çözülmesinde vesile olan Mardin Valisi Sayın Tuncay Akkoyun olmak üzere hatırı sayılı dostlarımıza ve Zeytinli halkına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.