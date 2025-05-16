Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Müzeler Haftası sürecinde kenti müzeler şehri haline getirme hedefiyle bir müzeyi daha Kayseri’ye kazandırıyor. Kayseri’nin önemli turizm destinasyonu Koramaz Vadisi’nde kültür ve turizme büyük katkı sağlayacak Koramaz Vadisi Müzesi, kapılarını açıyor.KAYSERİ (İGFA) - Kadim kent Kayseri’nin gün yüzüne çıkarmaya gayret ettiği tarihinin yanı sıra her platformda tanıttığı doğal güzelliklerinin de öne çıkmasına yönelik projelerinden bir yenisi daha hayata geçiren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda çalışmaları tamamlanan Koramaz Vadisi Müzesi’ni hizmete sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dâhil edilen Koramaz Vadisi’ne dair Kayseri’nin önemli bir turizm destinasyonu olması yolundaki çalışmalar, Bir Aşk Hikâyesi Koramaz Vadisi Müzesi ile taçlanıyor.

Toplam 739 Metrekare Alanda Vadideki Mahalleler Tanıtılacak

Bünyesinde in, zemin kat ve birinci kat ile avlu gibi bölümler olmak üzere toplam 739 metrekarelik alanda hizmet verecek olan 5 milyon TL maliyetli Koramaz Vadisi Müzesi’nde Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar mahallelerinin tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri, canlandırmalarla ve tarihi objelerle anlatılıyor.

Müze, Romantik Bir Hikâye Üzerinden Kurgulanarak Tasarlandı

Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi’nde restore edilen Çerkes Mustafa Bey Konağı’nda hayata geçirilen Koramaz Vadisi Müzesi, Müslüman bir erkek olan Oğuz’la Rum bir kız olan Suzan’ın aşk hikâyesi üzerinden kurgulanarak, tasarlandı. Koramaz Vadisi ile müzesini ziyaret edenler, tarih ve doğanın muhteşem atmosferinde çevreyi tanıyacak, bilgi sahibi olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Koramaz Vadisi Müzesi Açılış Programı, bugün 13.30’da Ağırnas’ta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve protokolün katılımlarıyla gerçekleşecek.