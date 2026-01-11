Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek hem sağlık çalışanlarını hem de tedavi gören çocukları yalnız bırakmadı, kütüphaneye eğitici kitaplar bıraktı.

MARDİN (İGFA) - Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Dernek heyeti, öncelikle hastanede görev yapan İmam Hatip mezunu sağlık çalışanlarını ziyaret ederek moral ve motivasyon desteğinde bulundu.

Ziyaretin devamında, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mürsel Haspulat ile bir araya gelerek istişarelerde bulunan dernek üyeleri, hastanede yatan çocuklara da unutulmaz bir moral etkinliği sundu. Küçük hastalara hediyeler takdim eden heyet, aynı zamanda hastane kütüphanesine çocuklar ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak eğitici kitaplar bıraktı.

Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Enes Güneş, ziyaretin amacını 'Sosyal sorumluluk ve dayanışma anlayışımız doğrultusunda hem değerli mezunlarımızı hem de tedavi gören çocuklarımızı yalnız bırakmak istemedik. Kütüphaneye bıraktığımız kitaplarla da gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz' sözleriyle açıkladı. Güneş, bu tür projelerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini vurguladı.