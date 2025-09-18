Midyat Belediyesi, ilçedeki parkları daha modern ve kullanışlı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.MARDİN (İGFA) - Midyat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ulucami Mahallesi’nde bulunan Hacı Ömer Özel Göl Parkı’nda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında spor aletlerinin montajı tamamlanırken, oturma grupları onarıldı, kullanılamaz durumda olanlar ise yenileriyle değiştirildi. Çocuk oyun grupları bakım ve onarımdan geçirilirken, park çevresindeki demirlikler de yenilendi.

Parkın çeşitli bölümleri mavi, sarı ve turuncu renklerle boyanarak daha canlı bir görünüme kavuştu. Ayrıca ağaçların budanmasıyla park, daha sağlıklı ve düzenli bir yapıya kavuşturuldu. Son olarak temizlik ekipleri tarafından detaylı temizlik yapılarak park halkın hizmetine sunuldu.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, amaçlarının Midyat’ın her mahallesinde çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, vatandaşlarımızın huzurla vakit geçirebileceği yeşil alanlar oluşturmak olduğunu belirterek ,"Mevcut parklarımızı yenileyip güzelleştirerek, açık havada spor yapma ve keyifli zaman geçirme imkânlarını artırıyoruz. Hacı Ömer Özel Göl Parkı’nın yenilenmiş hali tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.