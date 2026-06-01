Mardin'in Midyat ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Şahin öncülüğünde başlatılan çalışmalarla, Bağlar Mahallesi'nde uzun süredir atıl durumda bulunan çamlık alan yeniden hayat buluyor.

MARDİN (İGFA) - Mardin'de Midyat Belediyesi, kent estetiğini artırmak ve vatandaşlara yeni sosyal yaşam alanları sunmak adına vizyon projelerine bir yenisini daha ekliyor. Bağlar Mahallesi'nde uzun süredir atıl vaziyette bulunan çamlık alan, kapsamlı bir yenileme ve çevre düzenlemesi çalışmasıyla küllerinden doğuyor.

ŞEHRİN YENİ CAZİBE MERKEZİ: 'MİDYAT DOĞA VE YAŞAM MERKEZİ'

Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatlarıyla startı verilen proje, 'Midyat Doğa ve Yaşam Merkezi' adıyla şehre kazandırılacak. Proje kapsamında alan, sadece bir yeşil alan olmanın ötesine geçerek vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği, dinlenebileceği ve modern sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği çok fonksiyonlu bir yaşam alanına dönüştürülecek.

HER YAŞA, HER KESİME HİTAP EDECEK

Projede her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirmesi hedefleniyor. Çocuklar için güvenli oyun alanları, yetişkinler için dinlenme ve sosyal donatı alanları ile doğanın kalbinde yepyeni bir cazibe merkezi inşa ediliyor.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Midyat Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, çamlık alandaki altyapı, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan merkez, Midyat halkının hem nefes alacağı hem de sosyal yaşamını zenginleştireceği en önemli buluşma noktalarından biri olmaya aday.