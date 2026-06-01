Koşukavak Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği, Bursa'da geleneksel Kurban Bayramlaşma merasimi düzenledi. Dernek Başkanı Necdet Atasoy, 21 yıllık gelenekle birlik beraberlik vurgusu yaparak destek veren iş insanı Ali Bostancı ve katılımcılara teşekkür etti.

BURSA (İGFA) - Bursa'da yaşayan Koşukavaklıları bir araya getiren geleneksel 'Kurban Bayramlaşma merasimi', yüksek katılım ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Derneğin çatısı altında birleşen üyeler, protokol temsilcileri, kıymetli misafirlerimiz ile hemşerilerimiz ve yöremizin iş insanları; bayramın manevi ikliminde dostluk bağlarını güçlendirdi.

21 YILLIK GELENEK, GELECEĞE TAŞINIYOR

Kuruluşundan bu yana geçen 21 yıl boyunca Koşukavak kültürünü yaşatmayı, hemşerileri arasında kopmaz bağlar kurmayı kendine şiar edinen Koşukavak Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği, bu yılki programıyla bir kez daha birlik ve beraberliğin Bursa'daki güçlü adresi olduğunu kanıtladı.

Etkinlikte konuşan Koşukavak Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Necdet Atasoy, derneğin misyonuna vurgu yaparak, '21 yıldır olduğu gibi bugün de Koşukavaklı olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Bizim en büyük zenginliğimiz, aynı topraklardan gelen ve Bursa'nın kalkınmasına katkı sunan hemşerilerimiz arasındaki sarsılmaz bağdır. Bayram sofralarımız, sadece yemekleri değil; kültürümüzü, anılarımızı ve geleceğe dair hayallerimizi paylaştığımız birer dayanışma merkezidir. Bu kıymetli mirası genç kuşaklara aktarmak, derneğimizin en kutsal görevidir.' dedi.

Derneğin hayata geçirdiği her projede büyük emeği ve katkısı olan yöre iş insanlarına ve özellikle inşaat sektöründeki başarılı çalışmalarıyla Bursa ekonomisine değer katan iş insanı Ali Bostancı ve Bostancı Ailesi olmak üzere bu anlamlı günde de Koşukavaklı hemşerilerini yine yalnız bırakmayan tüm iş insanlarına teşekkür eden Koşukavak Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Necdet Atasoy; derneğin her türlü etkinliğine sunduğu daimi maddi ve manevi katkıları, sarsılmaz desteği ve camiamıza kattığı değer için Ali Bostancı büyüğümüz başta olmak üzere tüm emek veren ve katkı sunan yöremizin iş insanlarına şükranlarını sundu.

Programa katılarak Koşukavaklıları onurlandıran değerli protokol üyelerine, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcilerine ve gönlü dernek ile atan tüm hemşerilerine teşekkür ettiğini ifade eden Koşukavak Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Necdet Atasoy protokol üyelerine de katılımları için ayrıca teşekkür etti.