Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, çevre ve insan sağlığını korumak, altyapı sistemlerinin verimliliğini artırmak amacıyla yürüttüğü kanalizasyon hattı temizliği ve kapak düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, kanalizasyon hatlarında zamanla oluşan yağ, tortu birikimi ve dış etkenlerle taşınan malzemelerin neden olduğu tıkanıklık ve taşma risklerine karşı periyodik temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar sayesinde kötü koku oluşumunun önüne geçilirken, çevre ve halk sağlığının korunmasına da önemli katkı sağlanıyor.

ÇALIŞMALAR 3 MAHALLEDE YOĞUNLAŞTI

Kanalizasyon hattı temizliği ve kapak düzenleme çalışmaları, Gebizli Mahallesi, Yenigün Mahallesi ve Kızıltoprak Mahallesi başta olmak üzere Muratpaşa ilçesinde yoğun şekilde devam ediyor.

Proje kapsamında şu ana kadar merkez 5 ilçede 5 bin 346 adet parsel bağlantı bacasının temizliği gerçekleştirilirken, toplam 220 kilometrelik kanalizasyon hattında temizlik çalışması tamamlandı. Ayrıca 3 bin 837 adet kanalizasyon kapağı da yol ve kaldırım kotuna uygun hale getirildi. Böylelikle vatandaşların ulaşım güvenliği desteklenirken, altyapı bakım süreçlerinde yaşanabilecek zaman kayıpları da minimum seviyeye indiriliyor.

MUHTARLARDAN ASAT'A TEŞEKKÜR

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Muhtarı İsa Kaş, yürütülen çalışmaları iki gündür yakından takip ettiğini belirterek, robotik cihazlarla gerçekleştirilen detaylı temizlik sayesinde kanalizasyon hatlarındaki tıkanıklıkların hızlı şekilde tespit edilip giderildiğini söyledi.

Çalışmaların mahalle açısından çok önemli olduğunu ifade eden Kaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekiplerine teşekkür etti.

VATANDAŞLARA UYARI

ASAT ekiplerinin mahallede titiz bir çalışma yürüttüğünü belirten Yenigün Mahallesi Muhtarı Ömer Atalay, vatandaşların kanalizasyon hatlarına ıslak mendil ve peçete gibi atıkları atmama konusunda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Kanalizasyon temizliğinin evlerden başladığını ifade eden Kızıltoprak Mahallesi Muhtarı Alim Kuş ise, ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığını belirtti. Alim Kuş, yaşanan arıza ve taşma sorunlarına hızlı şekilde müdahale edildiğini ifade ederek, çalışmalar için Büyükşehir Belediyesi'ne ve ASAT ekiplerine teşekkürlerini iletti.