KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de toplu taşımanın daha erişilebilir ve ekonomik hale gelmesi amacıyla sürdürülen ulaşım biniş katkıları, her geçen yıl artarak milyonlarca vatandaşın günlük yaşamına doğrudan katkı sağlıyor. Bu kapsamda son 7 yılda 3 milyar 336 milyon 317 bin TL'lik destekle vatandaşlara önemli bir ekonomik katkı sunuldu.

ULAŞIMDA 3 MİLYAR 283 MİLYON TL'LİK DEV DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım biniş katkılarını istikrarlı biçimde artırarak, son 7 yılda 3 milyar 336 milyon 317 bin TL'lik destekle vatandaşlara önemli bir ekonomik katkı sundu.

Bu kapsamda Büyükşehir tarafından vatandaşlara yönelik sağlanan ulaşım biniş katkıları yıllar içerisinde istikrarlı bir artış göstererek devam ediyor. 2019 yılında 15 milyon biniş desteklenirken, 2025 yılında desteklenen biniş sayısı ise 75 milyon 797 bine ulaştı. Böylelikle son 7 yılda 346.173.554 biniş için toplam 3 milyar 336 milyon 317 bin TL'lik destek sağlandı.

ULAŞIM DESTEKLERİ GÜÇLENEREK DEVAM ETTİ

Öğrenci, öğretmen, 60 yaş üstü ve abonman indirimli kart sahiplerinin dışında 65 yaş üstü olmak üzere diğer ücretsiz kart sahibi vatandaşlara sağlanan ve 2019 yılında toplam 25 milyon 182 bin TL ile başlayan destek; 2020 yılında 27 milyon 357 bin TL, 2021 yılında 38 milyon 163 bin TL, 2022 yılında 241 milyon 191 bin TL, 2023 yılında 380 milyon 613 bin TL, 2024 yılında 867 milyon 611 bin TL, 2025 yılında ise 1 milyar 204 bin 630 bin TL destek ile devam etti. 2026 yılının ilk 4 ayında sağlanan destek ise 551 milyon 567 bin TL olarak kayıtlara geçti.

ULAŞIM DESTEĞİ HER YIL KATLANARAK ARTTI

2019 yılında 25 milyon 182 bin TL seviyesinde olan ulaşım desteği 2025 yılında 1 milyar 204 milyon 630 bin TL'ye ulaşarak yaklaşık 48 kat arttı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenli olarak büyüyen ulaşım desteği; öğrenci, öğretmen, emekli, 60 yaş indirimli ve 65 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere milyonlarca kişinin toplu ulaşımdan daha erişilebilir şekilde faydalanmasına katkı sağladı.

DESTEKLER İLE TOPLU TAŞIMADA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım destekleri kapsamında vatandaşların toplu taşımaya erişimini kolaylaştırırken, aynı zamanda kent içi ulaşımda toplu taşıma kullanımını teşvik ederek bireysel araç bağımlılığının azalmasına katkı sağlıyor.

Bu yaklaşım hem ekonomik açıdan vatandaşların bütçesine destek olurken, hem de trafik yoğunluğunun azaltılmasına ve çevresel sürdürülebilirliğin güçlenmesine önemli ölçüde katkı sunuyor.