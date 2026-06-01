Kocaeli genelinde bir yandan yol yenileme çalışmaları yaparak mevcut yolların konforunu artıran Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da sıfırdan yeni yollar inşa ederek vatandaşlara farklı güzergâhlar sunuyor. Bu kapsamda Körfez ilçesinden İlimtepe Mahallesi'ne ulaşacak olan ikinci etap bağlantı yolunun yapım ihalesi 8 Haziran'da gerçekleştirilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Altyapı Şube Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Ana Hizmet Binası'nda yapılacak olan ihalenin tarihi 8 Haziran olarak belirlendi.

İhalede teklifler sadece elektronik ortam EKAP üzerinden alınacak. İlimtepe Bağlantı Yolu'nun 2. etabı, yer tesliminden sonra 600 takvim gününde tamamlanacak.

İhale kapsamında; 30 bin metreküp yarma kazısı yapılarak döküm alanına taşınacak, 100 bin metreküp kazı dolguda değerlendirilecek, 755 bin metreküp kazı ise idareye ait depo alanına gönderilecek. Ayrıca 6 bin 320 metreküp demirli beton imalatı, 615 ton nervürlü donatı çeliği temini ve işçiliği gerçekleştirilecek. Yol üstyapısı kapsamında ise 53 bin 200 ton plent-miks temel (PMT), 26 bin 700 ton bitümlü sıcak temel ve 18 bin 400 ton binder tabakası serimi yapılacak.