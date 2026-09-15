Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin düzenlediği 'Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı' etkinlikleri coşkuyla başladı

KONYA (İGFA) - Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin (KONESOB) düzenlediği 'Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı' başladı.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında ilk olarak Konya protokolünün ve esnafların katılımıyla Alaaddin Tepesi'nden başlayıp Tarihi Bedesten'de sona eren 'Ahilik yürüyüşü' gerçekleştirildi.

KONESOB BAŞKANI KARABACAK BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

Yürüyüşün ardından Kapı Cami meydanında düzenlenen programda konuşan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 'Birlik olarak esnaf ve sanatkarlarımızın dertleriyle dertlenmeye, sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, destekleriyle gücümüze güç katan Konya Valimize, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum' dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, esnaf ve sanatkarların şehirlerin ekonomik hayatının olduğu kadar sosyal hayatının da en güçlü unsurlarından biri olduğunu kaydederek, 'Bizler de Konya Büyükşehir olarak esnaflarımızın yanında olmaya, ahilik kültürünün taşıdığı dayanışma ve kardeşlik ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILMASINI ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUM'

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, 'Kapı Camimizin hemen yanı başında bu anlamlı etkinliğe katılmaktan onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ben de buralarda büyümüş, çocukluğunu buralarda geçirmiş bir kardeşiniz, bir evladınız olarak hakikaten ahilik kültürün çok önemli olduğunu, yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara da sağlıklı bir şekilde aktarılmasını çok önemli buluyorum' diye konuştu. Konya Valisi İbrahim Akın ise 'Hak ve hakikati gözetme düsturunu bu toprakların kalbine mühürleyen Ahi Evran-ı Veli'nin o asırlık mirasını bugün burada aynı inanç ve heyecanla yad ediyoruz. Üreten, kazanan, ama kazancını hakkaniyetle paylaşan esnafımız bu topraklarda kardeşliğin ve huzurun daima sigortası olacaktır inşallah. Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum' dedi.

Konuşmaların ardından tiyatral gösteri eşliğinde düzenlenen Şed Kuşanma Töreninde Konya'da Yılın Ahisi seçilen Mehmet Güneş, Yılın Ahi Kalfası seçilen Abdülrahim Mutlu ve Yılın Ahi Çırağı seçilen Beyzanur İnlidere'ye protokol tarafından ödülleri verildi.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, KONESOB Konya Başkanı Muharrem Karabacak ve oda başkanları, Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile de bir araya geldi.