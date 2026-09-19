Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve TKB Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında konuk etti.

ANKARA (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Tarihi Kentler Birliği (TKB) 2026 Yılı II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı için Kayseri'de bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve TKB Başkanı Mansur Yavaş, Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamına gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı ve TKB Encümen Üyesi Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Hoş geldiniz. Geçmişte Kayseri'de de bulunmuş, Kayseri'yi bilen birisi olarak sizleri Tarihi Kentler Birliği'nin Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak burada görmek bizleri memnun etmiştir' dedi.

Toplantının Kayseri'nin tanıtımına vesile olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, 'Arkadaşlarımızla hep beraber Tarihi Kentler Birliği'mizin meclisini yaparız. Kayserimizin hem tanıtımına hem de meclisteki yapılacak çalışmalara destek verip, ev sahibi olarak da sizleri en iyi şekilde ağırlamaya gayret ederiz' diye konuştu.

'Güzel Çalışmalar Yapıldı, Yapılmaya da Devam Ediyor'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve TKB Başkanı Mansur Yavaş ise Kayseri'nin kadim bir kent olduğuna işaret ederek, 'Hoş bulduk Sayın Başkanım. En iyi şekilde ağırlanacağımızdan hiç şüphemiz yok. Bunun birkaç sebebi var; Kayseri'nin kadim kent olması, köklü kültürünün olması, onun yanında ben de 1985 yılında 1 yıl burada görev yaptım. Görev yaptığım süre içerisinde Kayseri'nin birçok özelliğini de tanıdık. Tarihi eserlerini o zamandan biliyorum. O konuda da güzel çalışmalar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Yavaş, Tarihi Kentler Birliği olarak Kayseri'de verimli bir toplantı gerçekleştireceklerini belirterek, 'Bugün buraya gelecek olan belediye başkanlarımız, burada o tarihi eserlerin hem korunması açısından hem de onların kimlikleri açısından hepsinin çok faydalanacağını düşünüyorum. Güzel bir çalışma olacak. Ben de ev sahipliğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm Kayseri'ye de selam ve saygılarımı iletiyorum' diye konuştu.

Ziyarette ayrıca, Başkan Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ile Başkan Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç da bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Belediye Başkanlarından Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı dolayısıyla kente gelen Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu'nu da makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, 'Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum' dedi.