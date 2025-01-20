Manisa Büyükşehir Belediyesi Akgedik ve Uncubozköy Çocuk Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören çocuklar, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında 6 Nokta Körler Derneği'ni ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Çocuk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim gören minik öğrenciler, 6 Nokta Körler Derneği'ni ziyaret ederek görme engelli bireylerin yaşamlarına dair farkındalık kazandı. Dernek yetkililerinden bilgi alan minik öğrenciler, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları ve bu zorlukların nasıl aşılabileceğini öğrendi. Öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar, görme engelliler için üretilen özel materyalleri de inceleyerek empati duygularını geliştirip deneyim kazandı. Dernek yetkilileri, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek çocuklar ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Toplumda Farkındalığın Artırılması Amaçlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyerek toplumda, engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerinin yanı sıra “Empati Var, Engel Yok” projesi kapsamında, engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları anlamaya yönelik resim çalışmaları ve farkındalık söyleşileri de gerçekleştirilmişti. Belediye’nin Çocuk Eğitim Merkezleri’nden başlayarak her kademesinde hayata geçirdiği bu tarz etkinlikler, toplumda engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılmasına ve empati duygusunun geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.