Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen 'Mahalle Konakları Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Ezber Yarışması' kapsamında yarışmaya katılan tüm kursiyerler için Karatay Şehir Parkı'nda piknik organizasyonu gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Mahalle konakları arasında birlik, beraberlik ve manevi değerlerin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışma, 4-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplam 24 mahalle konağında açılan 11 farklı kurstan 200 yarışmacının katıldığı organizasyonda kursiyerler, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ile ezber kategorilerinde hünerlerini sergiledi.

Yarışma sonunda dereceye giren kursiyerlere çeşitli ödüller takdim edilirken, yarışmaya katılan kursiyerler için de Karatay Şehir Parkı'nda piknik programı düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar hem dinlenme hem de bir araya gelerek kaynaşma fırsatı buldu. Çeşitli ikramların yapıldığı programda emekli vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

Piknik programına Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş, kurs hocaları ve kursiyerler katıldı.

KURSİYERLERDEN KARATAY BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Yarışmanın ardından Karatay Şehir Parkı'nda düzenlenen piknik organizasyonuna katılan kursiyerler, kendilerine sunulan imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.

Selim Sultan Mahallesi Emekliler Konağı kursiyerlerinden Ali Küçük, düzenlenen organizasyondan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, 'Burası gerçekten çok güzel bir yer. Bizleri burada ağırlayan Karatay Belediyemize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah herkese böyle güzel imkânlardan faydalanmayı nasip etsin.' ifadelerini kullandı.

Karkent Emekliler Konağı kursiyerlerinden Zülfü Carık ise mahalle konaklarının emekliler için önemli bir sosyal buluşma noktası olduğunu vurgulayarak, 'Emekliler Konağı çok güzel bir hizmet. Bizler burada hem vakit geçiriyor hem de çeşitli faaliyetlere katılıyoruz. Düzenlenen piknik organizasyonundan da çok memnun kaldık. Bizleri burada buluşturan Karatay Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyoruz.' şeklinde konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, emekli konaklarının sosyal buluşma alanları olmanın ötesine geçtiğini belirterek, bu mekânların Kur'an kursları ve çeşitli eğitim faaliyetleriyle önemli bir eğitim merkezine dönüştüğünü ifade etti.

Emekli konaklarında gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim eğitimlerinin ve manevi faaliyetlerin büyük bir değer taşıdığını vurgulayan Başkan Kılca, bu süreçte özveriyle görev yapan kurs hocalarına teşekkür ederek, 'Emekli konaklarımızı hamdolsun eğitim yuvalarına çevirmiş olduk. Kur'an kurslarımızda çok güzel faaliyetler yürütülüyor. Bu emeklerde sizlerin yanında olan, büyük gayret gösteren hocalarımıza gönülden teşekkür ediyorum.' dedi.