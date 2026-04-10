Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehre estetik bir kimlik kazandırmak amacıyla başlattığı mural ve görsel düzenleme çalışmalarıyla cadde ve sokakları adeta birer sanat galerisine dönüştürüyor.

MANİSA (İGFA) - Şehrin estetik görünümünü artırmak için yürütülen projeler kapsamında, tarihi Sultan Camii'nin karşısındaki binanın dış cephesi özel bir çalışmaya ev sahipliği yaptı.

Mesir macunu saçımı geleneğinin sembol ismi Hafsa Sultan'ın tasvir edildiği dev mural çalışması, bölgeye hem sanatsal bir değer kattı hem de meydanın çehresini değiştirdi. Festivalin kalbinin attığı bu noktadaki görsel dönüşüm, hem vatandaşların hem de ziyaretçilerin büyük beğenisini topluyor.

Sadece binalar değil, şehrin dört bir yanındaki elektrik trafoları da Manisa'nın kültürel dokusuna uygun şekilde yeniden tasarlandı. Osmanlı tarihinin önemli figürlerinden Fatih Sultan Mehmet'in resimlerinin de yer aldığı çalışmalarla gri duvarlar yerini canlı ve anlamlı görsellere bıraktı. Kent genelinde bayraklama ve süsleme çalışmaları devam ederken, 12 farklı ülkeden gelecek yabancı konuklar ve yerli turistler için estetik bir şehir kimliği oluşturuldu.

Yürütülen çalışmaları değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şehri güzelleştirme hedeflerine vurgu yaparak şunları söyledi: 'Sokaklarımıza sanatla renk katıyoruz. Manisa'mızın çehresini değiştirecek estetik dokunuşlara başladık. Şehrimizin duvarlarını ve trafolarını mural çalışmalarıyla süsleyerek, sokaklarımıza modern ve sanatsal bir kimlik kazandırıyoruz. Bu güzel hazırlıklar, 21-26 Nisan tarihlerinde kutlayacağımız 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali coşkusuyla birleşince Manisa'mız bambaşka bir havaya büründü. Şehrimizi güzelleştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz.'