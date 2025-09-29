Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Küçük Sanayi Sitesi’nde yağışlı havalarda oluşabilecek taşkın riskine karşı kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Esnaflar, uzun yıllardır bekledikleri hizmeti 10 gün gibi kısa sürede aldıkları için memnuniyetlerini ifade etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, sanayi sitesi içerisinde yer alan ağaçlarda kontrollü budama yapılarak hem çevre estetiği sağlandı hem de rüzgâr ve yağışlı havalarda oluşabilecek risklerin önüne geçildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından da yağmur suyu ızgaraları ve kanal hatlarında kapsamlı bir temizlik gerçekleştirildi. Özel vakumlu kombine araçlar ve yaya ekipleri ile birlikte ızgaralarda biriken katı atıklar, yaprak ve çamurları temizleyerek suyun akışını engelleyebilecek unsurları ortadan kaldırıldı.

Bu kapsamda, özellikle yağışlı havalarda yaşanan su birikintilerinin ve taşkın riskinin önüne geçilmesi hedeflendi. Yapılan çalışmalar, sanayi esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Esnaflar, alınan önlemlerin iş yerlerinin ve ulaşımın güvence altına alınacağını ifade ederek Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerine teşekkür etti.

Sanayi sitesi esnafı Cüneyt Gönder, “Uzun yıllardır sanayi sitemizde detaylı mazgal ve kanal temizlikleri yapılmıyordu. İlgi ve alaka yoktu. İletişim eksikliği vardı. Sorunların çözümü noktasında mesafe kat edemiyorduk. Rahmetli Ferdi Başkanımız dönemi ve ondan sonra Besim Başkanımız ile birlikte hak ettiğimiz hizmeti görmeye başladık. Yağışlı havalarda suların geldiği bölgede önemli bir çalışma yapıldı. Ekipler belirli aralıklarla geliyor yağmur suyu ızgaraları ve kanallarda temizlik çalışması yapıyor. Ağaçlarda da budama yapılıyor, teşekkür ediyoruz” dedi.