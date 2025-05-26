Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, ManisaKart sisteminde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle dolum işlemlerinde zaman zaman aksaklıklar yaşanabileceğini bildirdi.MANİSA (İGFA) - Yapılan açıklamada, yaşanan sorunun altyapı kaynaklı olduğu ve ekiplerin problemi çözmek için yoğun bir şekilde çalıştığı ifade edilirken şu ifadelere yer verildi:

“Bazı bayilerimizde, ManisaKart dolumu, sistemde yaşanan teknik arıza nedeniyle şu anda gerçekleştirilememektedir. Ayrıca, kredi kartı ile yapılan online yüklemelerde de geçici kesintiler yaşanabilmektedir. Bayilerin cihazlarında yeterli bakiye bulunması durumunda dolum işlemleri yapılabilirken bakiyesi yetersiz olan bayilerimizde ise yükleme işlemi geçici olarak gerçekleştirilememektedir. Vatandaşlarımızın ManisaKart’larında herhangi bir arıza bulunmamakta olup kartlarında yeterli bakiye olanlar toplu taşıma araçlarını sorunsuz şekilde kullanmaya devam edebilmektedir. Yeni dolum yapmak isteyen vatandaşlarımızın, teknik arıza nedeniyle bazı bayilerde sorunla karşılaşmaları halinde işlemi farklı bir bayiden denemeleri faydalı olacaktır. Sorunun en kısa sürede çözüme kavuşması için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”