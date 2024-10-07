Çevre bilincini ve doğayı koruma politikalarını düzenlediği etkinliklerle gençlere aşılayan Büyükşehir Belediyesi, Dünya Habitat Gününde Sapanca Uzunkum Yürüyüş Yolu’nda öğrencilerle farkındalık yürüyüşü yaptı. Gençler göl etrafında lastik, cam ve metal şişeler ile çeşitli materyallerin yer aldığı çöpler topladı. Programda yeşilin ve doğanın korunması için, “Doğa ile uyum, hayat ile huzur” çağrısı yapıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Habitat Günü’nde toplumda farkındalık oluşturulması için bir yürüyüş düzenledi.

Sapanca Belediyesi ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğinde Sapanca Uzunkum Yürüyüş Yolu’nda gerçekleştirilen etkinlikte gençler, şehrin en önemli doğal güzelliği olan Sapanca Gölü’nün çevresine bilinçsizce atılan çöpleri topladı.

HEP BİRLİKTE YÜRÜYÜP ÇAĞRI YAPTILAR

Sakarya’nın dört bir yanındaki okullardan çok sayıda öğrenci plastik, cam ve metal şişeler ile çeşitli atık materyalleri toplayıp hep birlikte yürüyüşe katıldı.

Etkinlikte açılan, “Doğayı sev, yaşamı koru” ve “Doğa ile uyum, hayat ile huzur” yazılı dövizler açtı ve “Gölümüzü koruyalım, doğanın varlığı tüm canlılar için elzemdir” çağrısıyla topluma önemli bir mesaj verdi.

“GÖLÜN KORUNMASI TÜM CANLILAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Farkındalık etkinliğine katılan öğrencilerden Zelal Kınay, “İlk defa böyle bir etkinliğin içinde yer alıyorum. Eldivenlerimizi giydik ve gölün etrafındaki çöpleri topladık. Gölün etrafını kirlerden kurtulması bizim ve diğer tüm canlılar için çok önemli. Bu etkinlik ile beraber herkese çevre bilincinin aşılanacağını düşünüyorum” dedi.

“ÇEVRE BİLİNCİNİ AŞILADIK”

Öğrencileri ile birlikte yürüyüşe katılan öğretmen Bayram Dokutur ise, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Uzunkum yürüyüş yolu herkes tarafından kullanılan bir yer. Buranın daima temiz olmasını gerektiğini düşünüyorum. Öğrencilerimizi buraya getirerek hem “Dünya Habitat Günü’nü kutladık hem de çok anlamlı bir farkındalık oluşturarak onlara çevre bilincini aşıladık” diye konuştu.

“LÜTFEN DOĞAYA ÇÖP ATMAYALIM”

Öğrencilerden Elanur Yapıştırma, “Bu etkinliğe katılıp doğaya bir katkım olmasından dolayı çok mutlu oldum. Çevremize atılan çöplerin hepsi doğadaki canlılara zarar veriyor. Bu konuda çok hassas olmamız gerektiğini düşünüyorum. Göllerimizi ve çevremizi koruyalım. Yerlere çöp atmayalım” dedi.

Farkındalık etkinliğinde toplanan poşetler dolusu çöp, farkındalığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.