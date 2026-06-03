Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilere destek olmak amacıyla yeni bir hibe programı başlattı. Program kapsamında, NPK'lı Sıvı Organomineral Gübre, Arpa Tohumu ve Buğday Tohumu ile Beşli Karışım Yem Bitkisi Tohumu ve Süt Otu (Ryegrass) Tohumu başvuruları başlıyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik, üreticilere her alanda destek olmaya devam ediyor. 'Destek Bizden, Hasat Sizden' sloganıyla hayata geçirilen yeni hibe programı kapsamında arpa ve buğday üreticileri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri ile zeytin, kiraz, erik, üzüm, şeftali, kayısı, badem, ceviz, antep fıstığı, kestane gibi ağaçları bulunan çiftçilere önemli destekler sağlanacak. Haziran ayı başından itibaren başvuruların alınmaya başlanacağı hibe programında başvurular, 30 Haziran'da sona erecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 'Destek Bizden, Hasat Sizden' ilkesiyle çiftçiye sunacağı destekler şöyle:

Arpa ve Buğday Tohumu Desteği: Kendisine ait tapulu veya kiralık olan toplam arazi varlığı 50 dekarı geçmeyen ve Arpa veya Buğday ekeceği boş arazisi 5000 metrekareden az olmayan üreticiler faydalanabilecek.

Beşli Karışım Yem Bitkisi Tohumu veya Süt Otu Tohumu Desteği: Kendisine ait tapulu veya kiralık en az 5000 metrekare yem bitkisi ekebilecek boş arazisi olan ve İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınmış 2025 üretim yılına ait büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığını gösteren belgelerinde en fazla 25 büyükbaş veya 250 küçükbaş hayvan varlığı olan üreticiler faydalanabilecek.

Gübre ve Aminoasit Desteği: Kendisine ait tapulu veya kiralık olan toplam arazi varlığı 25 dekarı geçmeyen, ekili ve dikili arazilerinin toplamı 1 ile 25 dekar arasında olan üreticiler faydalanabilecek.

Tüm hibe başvuruları için 2026 yılına ait ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) veya Çiftçi Belgesi zorunluluğu bulunuyor. Yem bitkisi tohumu desteği için ayrıca 2026 yılına ait Küçükbaş / Büyükbaş Hayvan Varlığını Gösterir Belge de istenecek. Haziran ayında başlayacak olan başvurular, 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.