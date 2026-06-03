Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Malta açıklarındaki uluslararası sularda yürütülen mavi yüzgeçli orkinos denetimlerine bu yıl da katıldığını açıkladı. Türk kontrol görevlileri, uluslararası ekiplerle birlikte sürdürülebilir balıkçılık için görev yapıyor.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Malta açıklarındaki uluslararası sularda gerçekleştirilen mavi yüzgeçli orkinos avcılığı denetimlerine bu yıl da katılım sağladığını duyurdu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, European Fisheries Control Agency (EFCA) ile koordinasyon içerisinde görev yapan su ürünleri kontrol görevlilerinin, Ocean Sentinel gemisinde uluslararası denetim ekipleriyle birlikte çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Denetim faaliyetleri kapsamında mavi yüzgeçli orkinos avcılığına yönelik kuralların uygulanması takip edilirken, sürdürülebilir balıkçılık hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

????????Türk balıkçılarının bulunduğu her yerde görevimizin başındayız.



????Bu yıl da Malta açıklarındaki uluslararası sularda yürütülen mavi yüzgeçli orkinos denetimlerine katılım sağladık.



????Genel Müdürlüğümüz ile European Fisheries Control Agency koordinasyonunda görev yapan su: pic.twitter.com/BvuuRvfZHT — Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (@bsgmtr) June 3, 2026

Açıklamada, Türk balıkçılarının faaliyet gösterdiği her bölgede denetim ve kontrol çalışmalarının sürdürüldüğü vurgulanarak, Akdeniz'deki deniz kaynaklarının korunması, balıkçılık haklarının gözetilmesi ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir denizcilik mirası bırakılması için çalışmaların kararlılıkla devam ettiği ifade edildi.