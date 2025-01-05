Sarıkamış şehitlerini anma töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Sarıkamış Harekatı’nı, Türk milletinin vatan sevgisinin, inancının ve dayanışmasının bir sembolü olarak nitelendirdi.MANİSA (İGFA) - Birinci Dünya Savaşı’nın en dramatik mücadelelerinden biri olan ve 90 bin askerimizin donarak şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı, Manisa’da düzenlenen programla anıldı.



Laleli Yürüyüş Parkı’nda düzenlenen törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanvekili Günay Pehlivan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Sarıkamış’ta hayatını kaybeden 224’ü Manisalı olmak üzere on binlerce kahraman askerimizin aziz hatırasına, Sarıkamış Şehit Anıtı’na 224 karanfil bırakıldı.

“Bu toprakların her karışında emanet edilen bir canın, bir hikayenin ve bir fedakarlığın izi vardır” diyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Sarıkamış Harekatı’nın, Türk milletinin tarihine kazınmış en acı destanlardan biri olduğunu vurguladı.

224 MANİSALI ŞEHİDİN ANISINA 224 KARANFİL ANITA BIRAKILDI

Başkan Zeyrek, 224 karanfili Sarıkamış’ta şehit olan Mehmetçikleri ve Manisalı vatan evlatlarımızın aziz hatıralarına armağan edeceklerini belirterek, tüm şehitleri bir kez daha rahmetle ve minnetle andı.

Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanvekili Günay Pehlivan da, 22 Aralık 1914 - 5 Ocak 1915 tarihleri arasında Sarıkamış’ta, vatan toprağını savunmak ve bağımsızlığımızı korumak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını kaydetti.

Laleli Yürüyüş Parkı’ndaki anma töreni sonrasında şehitleri anmak ve destansı mücadeleyi bir kez daha hatırlamak amacıyla Spil Dağı At Alanı mevkiine doğru bir yürüyüş gerçekleştirildi.