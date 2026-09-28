Kayseri Melikgazi Belediyesi, ilçedeki hizmet kalitesini ve saha gücünü artıracak 48 yeni aracı filosuna kattı. Araçların hizmete alım töreni, çocuklar için düzenlenen renkli bir şenlikle festival havasında gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda yeni araçlar görücüye çıkarken, minikler kendileri için hazırlanan etkinliklerle doyasıya eğlendi.

İlçede hemen her hafta bir açılış veya temel atma programıyla vatandaşlarla bir araya gelen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları kaydetti:

'Melikgazi Belediyesi olarak çok farklı açılışlar, programlar yapıyoruz ama bu program çok daha farklı; çünkü çocuklarımızı sevindirmek istedim. Ben de çocukken araçları, iş makinelerini çok severdim. Çocuklarımız ve aileleriyle birlikte belediyemize kazandırdığımız 48 yeni aracın tanıtımını yapmış olduk. Göreve geldiğim günden bu yana, toplam 7 yıl içerisinde tam 193 iş makinesi ve araç almış durumdayız. Bunun da yaklaşık bugünkü bedeli 1 milyar 100 milyon lira. Bu iş makineleri hizmet sunabilmemiz için son derece önemli. Melikgazi'de mesai arkadaşlarımızla birlikte çok muazzam hizmetler yapıyoruz. Bu hizmetleri üretirken en önem verdiğimiz konu ise kamuyu ve vatandaşlarımızı borçlandırmamak. Türkiye'de bulunan 1405 belediye içerisinde borcu olmayan, kredi çekmeyen ve belediyeyi borçlandırmayan birkaç belediyeden bir tanesiyiz. Kentsel dönüşümden aile sağlığı merkezlerine, okullara kadar birçok hizmetimiz rekor seviyede. Dolayısıyla bu hizmetlerimizin sayısı her geçen gün artmaya devam edecek.'

YENİ AÇILIŞLAR PEŞ PEŞE GELECEK!

Araç tanıtım programı esnasında konuşma yapan Başkan Palancıoğlu, yeni açılışların peş peşe geleceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: 'Hava şartlarının uygun olduğu hemen her hafta bir açılış veya temel atma programı düzenliyoruz. Önümüzdeki günlerde Sanat Melikgazi ve Gön Han'ın açılışını gerçekleştireceğiz. Yine birçok okul, cami, Kur'an kursu ve sosyal tesisin açılışını yapacağız. Akşamları park açılışlarımız olacak ve bu park açılışlarını güzel şenliklerle taçlandıracağız. Özellikle 2025 ve 2026 yıllarında aile kavramına çok önem veriyoruz. Bu nedenle parklarımızın ailelerimiz tarafından verimli kullanılması ve çocuklarımızın internet ortamından, cep telefonlarından bir nebze de olsa uzaklaşması için çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Parklarımız her türlü olumsuzluktan arındırılmış; oyun alanları ve yürüyüş parkurlarıyla ışıl ışıl, oldukça nitelikli alanlar. Bu hafta itibarıyla parklarımızın açılışlarına başlıyoruz. Yeni araçlarımızın da ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim kazasız, belasız bir şekilde ilçemize hizmet etmeyi nasip etsin.'