Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze Millet Bahçesi'ne kazandıracağı yeni cami projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirdiği, çocukların oyun oynadığı ve sosyal etkinliklerden yararlandığı Gebze Millet Bahçesi, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla gelişmeye devam ediyor.

Daha önce Antikkapı Restoran ve Kafe'nin yanı sıra Lokomotif Çocuk Köyü ile Gebze Şehit Yakınları ve Gazi Evi Projesi'ni hizmete alan Büyükşehir, bölgede yeni projeleri de hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ve İtfaiye Hizmet Binası millet bahçesinin çevresine kazandırılacak yatırımlar arasında yer alıyor.

PROJE SAHASINDA HUMMALI ÇALIŞMA

Gebze Millet Bahçesi'nin doğu bölümünde, oto sanayi yönünde inşa edilen cami projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje, tamamlandığında millet bahçesinin sosyal yaşamını tamamlayan önemli yapılardan biri olacak. Modern mimarisi ve geniş kullanım alanlarıyla tasarlanan cami, bölgedeki vatandaşların ibadet ihtiyaçlarına cevap verecek.

47 BİN M2'LİK İNŞAAT ALANI

Cami, 25 bin 681 metrekarelik parsel üzerinde yükseliyor. Projenin toplam inşaat alanı 47 bin 613 metrekare olarak planlandı. Yapının iki bodrum katında otopark ve cami müştemilatları bulunurken, zemin katta ana ibadet alanı, üst katlarda ise mahfil bölümleri ve yardımcı mekânlar yer alacak.

625 ARAÇLIK KAPALI OTOPARK

Proje kapsamında camiyi kullanacak vatandaşların ulaşım ve otopark ihtiyacının karşılanmasına yönelik de düzenlemeler yapılıyor. Bu doğrultuda toplam 625 araç kapasiteli kapalı otopark inşa edilecek. Böylelikle camiye gelen vatandaşların yanı sıra Gebze Millet Bahçesi'ni ziyaret eden vatandaşlar için de önemli bir otopark imkânı oluşturulacak.

SANAYİ KAVŞAĞIYLA ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

Büyükşehir Belediyesi, cami projesinin yakınında bulunan sanayi kavşağında da yeni bir kavşak düzenlemesi gerçekleştiriyor. Modern kavşak projesinin tamamlanmasıyla birlikte Gebze Millet Bahçesi'ne ve camiye ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmanın özellikle bölge halkı ile oto sanayi esnafının ulaşımını kolaylaştırması bekleniyor.

TEMEL VE BETONARME İMALATLARI SÜRÜYOR

Yapım çalışmalarına geçtiğimiz aylarda başlanan Gebze Millet Bahçesi Camii'nde şantiye faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Projede şu anda caminin 6. parçasında temel donatısı bağlanırken, 2. bodrum katta ise kolon demirleri ile kalıp montajları gerçekleştiriliyor. Diğer yandan proje alanındaki hafriyat alım çalışmalarına da devam ediliyor.