Manisa Büyükşehir Belediyesi, personelinin teknolojik yetkinliğini artırmak amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle 'Yerel Yönetimlerde Yapay Zekâ Kullanımı' eğitimi düzenledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında personeline yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu doğrultuda, Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) iş birliğinde 'Yerel Yönetimlerde Yapay Zekâ Kullanımı' eğitimi gerçekleştirildi.

Belediye personeline yönelik düzenlenen eğitim programında; yapay zekâ teknolojilerinin temel kavramları, yerel yönetimlerde kullanım alanları, veri odaklı karar verme süreçleri, belediye hizmetlerinde yapay zekâ uygulamaları ve dijital dönüşüm örnekleri ele alındı.

Katılımcılar, gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalarla yapay zekâ araçlarının kamu hizmetlerinde kullanımına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme imkânı buldu.

Eğitimler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde hizmete açılan MCBÜSEM Bilgisayar Laboratuvarı'nda yapıldı. Program, MCBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Dr. Orkun Teke tarafından verildi.

Eğitimin açılış programına, MCBÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cenk Yoldaş ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Durmuş Seyrek katıldı.

Açılışta yapılan konuşmalarda, kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin ve yapay zekâ uygulamalarının önemine dikkat çekildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen eğitim programlarının, kurumsal kapasitenin artırılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Ayrıca üniversite ile yerel yönetim arasında sürdürülen iş birliğinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.