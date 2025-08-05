Vektörlere karşı doğa dostu yöntemlerle mücadele çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vektörlerle mücadele ekiplerine yönelik ‘Biyolojik Sivrisinek Mücadelesi Eğitimi’ düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla vektörlerle mücadelesini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürüyor.

Sivrisinek, karasinek, kene ve diğer zararlılara karşı hem kimyasal hem de biyolojik yöntemlerle etkin çalışmalar yürütülürken, mücadele ekiplerine sivrisineklerin üreme alışkanlıkları, taşıdığı hastalıklar ve biyolojik mücadele yöntemleri gibi konularda eğitimler de veriliyor.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan personele yönelik ‘Biyolojik Sivrisinek Mücadelesi Eğitimi’ düzenlendi. Alanında uzman biyologların katkılarıyla gerçekleşen eğitim programında sivrisineklerin biyolojisi, davranışları, taşıdıkları hastalıklar ve biyolojik mücadelenin temel ilkeleri detaylı bir şekilde ele alındı.

“EN ÇEVRECİ YÖNTEMLER ARASINDA”

Biyolojik mücadelenin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen doğa dostu bir yöntem olduğuna dikkat çeken Vektörlerle Mücadele Şube Müdürü Veteriner Hekim Uğur Dilik, bu yöntemle sivrisinekler henüz larva halindeyken kaynağında kontrol altına alındığını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen biyolojik larva mücadelesinin doğadaki diğer canlılara zarar vermeden uygulanabilen en çevreci yöntemler arasında yer aldığını vurgulayan Şube Müdürü Uğur Dilik, “İnsan sağlığını korumak için gerçekleştirilen biyolojik sivrisinek larva mücadelesi, ekosistemin dengesini bozmadan gerçekleştirilebilen önemli bir araç. Bu noktada Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, çevre dostu sivrisinek mücadelesini sezon boyunca aksatmadan sürdüreceğiz” dedi.