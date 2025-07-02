Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren sinek, böcek, kene gibi vektör kaynaklı sorunlara karşı sahadaki çalışmalarını sürdürürken mahalle muhtarlarıyla da iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor.MANİSA (İGFA)- Manisa Büyüşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürü Veteriner Hekim Uğur Dilik, merkez mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

İbrahim Çelebi, Kuyualan, Arda ve Dinçer mahallelerini kapsayan ziyaretlerde muhtarlarla bir araya gelen Dilik, yürütülen ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Görüşmelerde muhtarlar da vektörlerle mücadele konusunda yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirdi. Büyükşehir olarak gelen her bildirimi hızla değerlendirdiklerini belirten Uğur Dilik, vatandaşlardan gelen şikayetlere ekiplerin en geç bir gün içinde müdahale ettiğini, ilaçlama faaliyetlerinin ise yıl boyunca aralıksız şekilde devam ettiğini kaydetti.

Ziyaretlerde muhtarlara sineklerle mücadele konusunda hazırlanan broşürler de dağıtıldı. Broşürlerde sivrisineklerle bireysel mücadele yöntemlerine dair bilgilere yer verildi.